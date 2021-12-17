Силуанов заявил, что подорожание проекта не помешает построить трассу Москва — Казань в срок

Строительство трассы М-12 по маршруту Москва — Казань завершат в установленные сроки. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Трассу Москва — Казань намерены завершить в запланированные сроки, несмотря на повышение стоимости материалов и необходимых работ. После окончания строительства этого маршрута, трассу продолжат до Екатеринбурга, рассказал Силуанов в ходе заседания совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану.

«Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было — за трехлетку 2,5 трлн рублей в экономику будет направлено. В том числе на те дороги, которые строятся в республике. В первую очередь, стройка Москва — Казань — автомобильная дорога», — сообщил министр финансов.

Для новой трассы М12 Москва — Казань протянут около 410 километров линий электропередачи. Электросети пройдут через Балашиху, Павловский Посад, Орехово-Зуево, пишет телеканал «360».