Зампостпреда РФ Кузьмин рассказал о превращении Украины в озлобленную страну

Украину старательно превращают в проект «анти-Россия», такое мнение выразил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

По словам дипломата, благодаря Западу Украина становится озлобленным, постоянно просящим государством, которое всем недовольно.

«Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев — лишь бы во вред России», — высказался Кузьмин на заседании Генассамблеи ООН.

Дипломат обратился к данным Международного валютного фонда, где говорится, что Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом Запад только и делает, что разжигает в стране русофобию, кормят Киев обещаниями и накачивают оружием, заключил дипломат.

Ранее Кузьмин назвал отличие российского Крыма от украинского. Он призвал иностранцев лично приехать на полуостров и убедиться в том, что в Крыму соблюдаются все права жителей.