Депутат ГД Бессараб назвала все выплаты для россиян к Новому году

Россияне перед Новым годом получат зарплату за декабрь, премии, 13-ю зарплату и пособия, напомнила в беседе с URA.RU депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она уточнила, что все эти выплаты уже заложены в бюджет. По словам депутата, часто у россиян зарплата и авансовая часть приходятся на период с 1 по 10 января. В таком случае люди получат деньги перед Новым годом. В декабре также должны прийти и пенсии за этот период, однако, как указала Бессараб, многие граждане получают выплаты в период новогодних каникул.

«Многодетные и малоимущие семьи получают подарки и поддержку. Сейчас достаточно много программ нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — добавила депутат.

Пенсионный фонд России ранее напомнил о необходимости соблюдения правил получения пенсии. В учреждении подчеркнули, что в случае нарушения норм россияне рискуют лишиться выплат.