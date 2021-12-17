В НАТО заявили о готовности выстраивать диалог с Россией на определенных условиях

Североатлантический альянс готов приложить усилия по укреплению доверия с Россией, если Кремль готов осуществить ряд шагов по деэскалации напряженности, говорится в заявлении НАТО.

Вместе с тем в документе подчеркнули, что военный блок знает о выдвинутом Россией предложении по европейской безопасности. Однако и Москва должна учитывать интересы НАТО.

«Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России», — говорится в документе.

Вместе с тем в НАТО призвали российскую сторону не пытаться оказывать влияние на Украину в вопросе присоединения к Альянсу.

Стоит отметить, что в Кремле неоднократно заявляли о красных линиях. Одной из таких является вступление Украины в НАТО, что затрагивает вопрос безопасности России.