Член СПЧ Брод назвал ошибкой утечку о письме режиссера Сокурова в СМИ

Народный артист России, 70-летний кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров принес извинения за инцидент на встрече с президентом России Владимиром Путиным в письме на имя главы СПЧ Валерия Фадеева. Как отметил член СПЧ Александр Брод, это письмо не предназначалось для огласки.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод призвал не устраивать из этой ситуации шоу.

«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистами. Не нужно устраивать шоу из этой истории», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Режиссер на встрече российского лидера с членами СПЧ выступил с предложением проанализировать конструкцию российского государства и «отпустить» людей, изъявляющих желание «начинать жить своей жизнью».

Глава государства, комментируя инициативу Сокурова, призвал его не толкать страну назад к опасной черте и крайне осторожно подходить к вопросу обсуждения территориальных претензий внутри России, в том числе между регионами.