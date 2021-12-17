Германии следует признать Крымский полуостров частью Российской Федерации, так как это отвечает интересам государства, рассказал член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

По его словам, нормализация отношений между Германией и Россией не служит интересам ни США, ни НАТО. Поэтому они нагнетают обстановку вокруг Москвы, добавил немецкий депутат. Соответствующее заявление он сделал в комментарии РИА Новости.

«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки», — подчеркнул Шмидт.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что государство готово к конструктивному диалогу с российской стороной. Однако это не стоит понимать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина. Политик сообщил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств.