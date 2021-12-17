Белый дом подтвердил участие Байдена в выборах 2024 года

Глава США Джо Байден намерен принять участие в следующей президентской гонке, которая состоится в 2024 году, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что кампания будет проходить в связке с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. Однако ранее сама госпожа вице-президент в беседе с прессой заявила, что пока не обсуждала с Байденом этот вопрос.

«Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать... о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году», — резюмировала Карин.

Стоит отметить, что ранее Байден делегировал Харрис решение вопроса с миграционной политикой страны. Американская пресса называла это направление главной «головной болью» страны. На этом фоне Харрис попала под шквал критики со стороны Республиканской партии.