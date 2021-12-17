Петербуржцы пожаловались на «безобразную» уборку снега в районах города

Северная столица с начала декабря погрязла в снежных заносах и растаявшей «жиже». Петербурженки рассказали, как изменилась ситуация в разных районах города к середине месяца.

По словам Татьяны Я. из Центрального района Санкт-Петербурга, хорошо чистят только Невский проспект, который является главной транспортной артерией города. Однако этого нельзя сказать о других центральных улицах, передает ФАН.

«Я живу в районе Суворовского проспекта, и вот сворачиваешь с него на Советский — и это ужас. Город убирается совершенно безобразно. Я вчера прошла 200 метров до магазина за хлебом — думала, сломаю руки-ноги. Уже не говорю про пожилых людей», — сказала Татьяна.

Жительница Калининского района Евгения Б. рассказала, что хоть какая-то техника появилась лишь на десятый день снегопада. Женщина не понимает, почему для этого потребовалось так много времени.

«С ребенком куда-то далеко не уйдешь, даже элементарно до площадки не пройти. Эти маленькие тракторы вроде как проезжают и собирают снег, но они довозят его до места, где соединяются тротуар и проезжая часть», — добавила Евгения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что коммунальщики хорошо справляются со своей работой. Однако жители города почему-то все еще не видят результата работы.