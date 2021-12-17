МИД заявил о возможности России отслеживать ВС США и Европы

Россия обладает спутниками, которые могут отслеживать перемещения военных как в Европе, так и в США. Об этом сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Этот инструмент может стать альтернативной Договору по открытому небу (ДОН), который РФ покинет 18 декабря, заявил Гаврилов в интервью изданию «Известия».

По его словам, Москва пыталась сохранить договор до последнего. Россия давала возможность США вернуться в ДОН. Однако 27 мая 2021 года американский госдепартамент уведомил МИД РФ, что в Вашингтоне принято решение не возвращаться в договор.

Гаврилов рассказал, что российская сторона обладает спутниковой группировкой, способной контролировать любые перемещения вооруженных сил как на территории Европы, так и по другую сторону Атлантики.

Ранее сообщалось, что после выхода России из ДОН Москва, возможно, будет сотрудничать с Минском по техническим вопросам. Решение будет принято белорусской стороной после 18 декабря. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.