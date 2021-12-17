Политолог Сатановский: отношения между США и Россией не потеплеют

Отношения между Россией и США вряд ли потеплеют. При этом критической точкой будет ядерный конфликт. Соответствующее заявление сделал политолог Евгений Сатановский.

Сатановский уточнил, что снижение напряженности в российско-американских отношениях можно лишь просить у Деда Мороза. Политолог поделился этим мнением, когда комментировал слова сенатора США Джима Риша. Американец ранее предложил признать Россию «спонсором терроризма», сообщает Пятый канал.

Холод в отношениях между Москвой и Вашингтоном может дойти вплоть до ядерного конфликта, предположил политолог. Однако, по его словам, также есть много других перспектив. Сатановский добавил, что Россия в данный момент себя слишком прилично ведет для наступления потепления в отношениях с США. Для этого, по словам специалиста, нужно напугать соперника «до икоты».