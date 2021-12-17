Экс-сотрудника Пентагона арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Бывшего контрактного работника Пентагона Джейна Мюррея Роу заподозрили в шпионаже якобы в пользу России. Его задержали в Южной Дакоте.

ФБР при этом не говорит о каких либо контактах Роу с Кремлем. Отмечается, что мужчина попался на подставной операции американских спецслужб и согласился сотрудничать с агентом ФБР, которого принял за «агента российских властей». Роу могут дать пожизненное заключение. Об этом сообщает министерство юстиции США.

«После того, как он совершил ряд нарушений безопасности и показал активную заинтересованность в событиях в России, в том числе и в вопросе о том, может ли он получить допуск к совершенно секретной информации от российского правительства, Роу идентифицировали как потенциальную угрозу и уволили из той оборонной фирмы, где он работал», — сообщило ФБР.

Ведомство организовало операцию, чтобы спровоцировать экс-сотрудника Пентагона. Агент Бюро выдавал себя за россиянина и переписывался с Роу восемь месяцев. Тот якобы выразил желание работать с российским правительством. В результате Роу арестовали и обвинили в попытке передачи информации о национальной обороне иностранным властям.