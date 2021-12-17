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«Нафтогаз» призвал жителей Украины экономить на топливе

Политика
«Нафтогаз» призвал жителей Украины экономить на топливе

Глава национальной украинской компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко призвал жителей страны к экономии.

Чиновник заявил, что «Нафтогаз» не сможет еще дольше покрывать нынешние цены на топливо. Он анонсировал «серьезный разговор» с депутатами, которые голосуют за бюджет Украины и тем самым определяют источники средств, а также с самими украинцами.

«Мы действительно будем садиться и решать, как проживать», — отметил он.

Витренко заявил, что коммунальным предприятиям следует переходить на биогаз с газа. Он отметил, что его можно сделать из отходов сельскохозяйственного производства или переработки мусора. Так страна якобы сможет заменить по меньшей мере 5 млрд кубометров газа.

Глава «Нафтогаза» также заявил, что если бы потребление газа на душу населения на Украине было таким же, как в Польше, страна могла бы его экспортировать и не нуждалась бы в импорте.

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