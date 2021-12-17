Канцлер ФРГ назвал остановку сертификации «СП-2» неполитическим решением

Остановка процесса сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2» является неполитическим решением. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Шольц выступил на совместной пресс-конференции с главой французского государства Эммануэлем Макроном по результатам саммита Евросоюза. Канцлер Германии подчеркнул, что российский трубопровод является коммерческим проектом, в который были инвестированы частные средства.

По словам канцлера Германии, решение о соответствии отечественного газопровода законодательству Европы немецкий регулятор принимал, не руководствуясь политикой. При этом Шольц подчеркнул, что этот процесс предусматривает большое число консультаций, однако процедура продолжается.