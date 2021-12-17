Глава «Нафтогаза» заявил о критически малых запасах угля на Украине

Запасы угля на Украине подошли к критически низкой отметки. Об этом сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Имеющиеся запасы топлива в стране критически малые — меньше, чем обычно, подчеркнул Витренко. При этом он отметил, что из-за границы на Украину идет много угля.

Однако относительно газовых запасов ситуация в стране еще не такая критическая. Так, по его словам, на 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем средние показатели в 2015-2019 годах.

Министерство энергетики Украины 15 декабря предложило правительству страны распорядиться о переходе в случае необходимости на газ ТЭС и ТЭЦ, у которых каменный уголь является основным видом топлива. Данное решение предусматривает организацию вспомогательной услуги по закупке топлива.