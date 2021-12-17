Европейские лидеры поддержали дипломатическое урегулирование кризиса на Украине

Лидеры Евросоюза по результатам саммита в Брюсселе сообщили, что поддерживают дипломатические усилия по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сказано в выводах по итогам обсуждения обстановки на российско-украинской границе.

Авторы документа сообщили, что Евросоюз поддерживает дипломатические усилия в рамках «нормандского формата» по полному выполнению минских договоренностей. В итогах также сказано, что Европа подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом любая военная агрессия против Киева будет иметь жесткий ответ.

Украина и страны Запада в течение последнего времени говорят об обеспокоенности из-за якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у украинских границ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что Москва может перемещать военных в пределах собственной территории и на свое усмотрение, а у России нет планов нападать на кого-либо.