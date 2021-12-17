Экс-заместитель главы СБ Украины, генерал Виктор Ягун во время прямого эфира сообщил, что Киев хочет присоединить зарубежные территории, на которых живут украинцы, по примеру французских заморских департаментов.

Ягун заявил, что этот вопрос изучался еще во время президентства Петра Порошенко. По словам генерала, речь идет о 2018 году. Бывший замглавы СБУ сообщил, что поднимался вопрос использования французского опыта с «заморскими территориями». Военный также подчеркнул, что эти территории являются не «заморскими», я якобы «дальними украинскими территориями».

Бывший заместитель главы СБУ отметил, что Киев не претендовал на Канаду, однако планировал внести в состав «клины». Речь идет о регионах, которые принадлежат России, включая Кубань и Приморский край. После этого генерал напомнил о частях Латинской Америки, которые населены украинцам. Однако, по словам Ягуна, с этим территориями были «непонятные моменты».