Упорная борьба Киева против нового российского газопровода «Северный поток – 2» в итоге привела к тому, что Запад воспользовался ситуацией и жертвой оказалась сама Украина.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» рассказал киевский политолог, эксперт-энергетик Валентин Землянский.

Власти Украины, по мнению эксперта, напрасно сделали ставку на парадигму союзников и партнеров, так как все, что делают страны Запада всегда продиктовано их собственными интересами.

Так в свое время американский президент Ричард Никсон сам признавался премьер-министру Израиля Голде Меир, что Вашингтон оказывает Тель-Авиву военную помощь только потому, что это совпадает с интересами Соединенных Штатов, напомнил Землянский.

А Киев, по его словам, наивно считает, что Запад просто из солидарности помогает Украине в борьбе с «Северным потоком – 2».

«Пока то, что происходит, явно противоречит друг другу. Наши национальные интересы и интересы той же Германии», — отмечает эксперт.

По его словам, и немцы, и американцы используют ситуацию с газопроводом для извлечения собственной выгоды. Так энергетики Германии получают прибыль за счет подорожания газа и электричества, а американцам выгодны энергетические проблемы Европы и рекордно высокие цены на энергоносители в Азии. Одна Украина не получает от сложившейся ситуации никакой пользы, так как объем транзита российского газа в Европу не увеличивается, а стоимость реверсного топлива стала для «Нафтогаза» совершенно неподъемной.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Германию все устраивает. Чем больше борьбы с «Северным потоком – 2», тем выше цены, тем лучше живут немецкие энергетические компании. Они прекрасно себя чувствуют, у них все хорошо. США это вполне устраивает, потому что Европу экономически трясет», — подчеркнул Землянский.

Ситуация с высокими ценами на энергоносители и электроэнергию окажет долгосрочное влияние, так как отразится на промышленности, аграрном секторе и экономическом положении европейцев. Американцы извлекут из этого выгоду, потому что цены на газ в Азии тоже вырастут и их прибыли увеличатся.

А вот в чем интерес Украины, не понятно, потому, что украинцы от данной ситуации не получают ничего, заключил эксперт.