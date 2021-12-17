На Украине подсчитали, во сколько обошелся стране госпереворот 2014 года

Украина в результате потери Крыма и войны в Донбассе потеряла с 2014 по 2020 год от 317 до 491 миллиарда долларов.

К такому выводу пришли эксперты Украинского института политики, которые провели исследование и оценили убытки государства из-за потери части территорий и затянувшегося вооруженного конфликта на востоке, начавшегося после произошедшего в Киеве государственного переворота.

«Вследствие боевых действий на Донбассе, потери Крыма, и части Донецкой и Луганской областей Украина лишилась около 15% своего населения, которое осталось на неподконтрольной территории, и 7% территории, понесла невосполнимые человеческие потери в результате гибели людей, возникновения волны беженцев и усиления трудовой эмиграции, появления большого количества внутренне перемещенных лиц», — говорится в докладе института, опубликованном в Facbook.

Кроме того, в государстве серьезно увеличились расходы на оборону и выросла нагрузка на систему соцподдержки населения, в то время как экономическая активность снизилась.

Украина потеряла только земельных активов 1,6 миллиона гектаров стоимостью более 2 миллиардов долларов. А еще не менее 12-13 миллиардов долларов страна потеряла в результате национализации предприятий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Как отмечают специалисты, на Украине после 2014 года произошел спад производства, а также сокращение транзитного потенциала и ресурсно-сырьевой базы ТЭК (топливно-энергетического комплекса). А из-за роста коммунальных платежей и девальвации гривны реальные доходы украинцев упали, что привело к снижению покупательной способности и уровня жизни.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Закрытие многих украинских промышленных предприятий привело к снижению деловой и экономической активности в стране, и одновременно к росту безработицы и уровня преступности. В результате в обществе возросли протестные настроения и социальная напряженность.

«Общие потери экономики Украины в разрезе показателей номинального ВВП Украины и с учетом возможного роста, по сравнению с показателями 2013 года, составляют от 33 млрд до 208 млрд долларов. Остальные убытки государства составляют около 280 млрд долларов» — говорится в докладе.

Этап цифра учитывает потери страны в результате гибели людей, утраты территорий, ресурсной базы, субъектов экономики, сокращения экспортного потенциала, налоговых отчислений в бюджет и поступления в пенсионный фонд, ограничения транзита, изменения структуры международной торговли, а также увеличения нагрузки на систему социальной поддержки граждан и роста расходов на военные нужды.

Новостное агентство «Харьков». /

При этом население Украины из-за роста коммунальных тарифов, военного сбора и неполученных жителями неподконтрольных Киевом территорий пенсий в общей сложности потеряло за эти годы около 11,3 миллиарда долларов.

В заключение украинские эксперты отмечают, что некоторые показатели убытков, понесенных страной, с течением времени возрастают, так как утраченные государством национальные ресурсы эксплуатируются другими субъектами или блокируются, а госкомпании и бюджет страны не получают прибыль, на которую рассчитывали, и несут потери.