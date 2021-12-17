Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

На Украине подсчитали, во сколько обошелся стране госпереворот 2014 года

Ближнее зарубежье
На Украине подсчитали, во сколько обошелся стране госпереворот 2014 года

Украина в результате потери Крыма и войны в Донбассе потеряла с 2014 по 2020 год от 317 до 491 миллиарда долларов.

К такому выводу пришли эксперты Украинского института политики, которые провели исследование и оценили убытки государства из-за потери части территорий и затянувшегося вооруженного конфликта на востоке, начавшегося после произошедшего в Киеве государственного переворота.

«Вследствие боевых действий на Донбассе, потери Крыма, и части Донецкой и Луганской областей Украина лишилась около 15% своего населения, которое осталось на неподконтрольной территории, и 7% территории, понесла невосполнимые человеческие потери в результате гибели людей, возникновения волны беженцев и усиления трудовой эмиграции, появления большого количества внутренне перемещенных лиц», — говорится в докладе института, опубликованном в Facbook.

Кроме того, в государстве серьезно увеличились расходы на оборону и выросла нагрузка на систему соцподдержки населения, в то время как экономическая активность снизилась.

Украина потеряла только земельных активов 1,6 миллиона гектаров стоимостью более 2 миллиардов долларов. А еще не менее 12-13 миллиардов долларов страна потеряла в результате национализации предприятий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Как отмечают специалисты, на Украине после 2014 года произошел спад производства, а также сокращение транзитного потенциала и ресурсно-сырьевой базы ТЭК (топливно-энергетического комплекса). А из-за роста коммунальных платежей и девальвации гривны реальные доходы украинцев упали, что привело к снижению покупательной способности и уровня жизни.

На Украине подсчитали, во сколько обошелся стране госпереворот 2014 года
Новостное агентство «Харьков».  / Леонид Андросов

Закрытие многих украинских промышленных предприятий привело к снижению деловой и экономической активности в стране, и одновременно к росту безработицы и уровня преступности. В результате в обществе возросли протестные настроения и социальная напряженность.

«Общие потери экономики Украины в разрезе показателей номинального ВВП Украины и с учетом возможного роста, по сравнению с показателями 2013 года, составляют от 33 млрд до 208 млрд долларов. Остальные убытки государства составляют около 280 млрд долларов» — говорится в докладе.

Этап цифра учитывает потери страны в результате гибели людей, утраты территорий, ресурсной базы, субъектов экономики, сокращения экспортного потенциала, налоговых отчислений в бюджет и поступления в пенсионный фонд, ограничения транзита, изменения структуры международной торговли, а также увеличения нагрузки на систему социальной поддержки граждан и роста расходов на военные нужды.

На Украине подсчитали, во сколько обошелся стране госпереворот 2014 года
Новостное агентство «Харьков».  / 

При этом население Украины из-за роста коммунальных тарифов, военного сбора и неполученных жителями неподконтрольных Киевом территорий пенсий в общей сложности потеряло за эти годы около 11,3 миллиарда долларов.

В заключение украинские эксперты отмечают, что некоторые показатели убытков, понесенных страной, с течением времени возрастают, так как утраченные государством национальные ресурсы эксплуатируются другими субъектами или блокируются, а госкомпании и бюджет страны  не получают прибыль, на которую рассчитывали, и несут потери.

#украина #убытки #госпереворот #государство #потери #аналитика #украинцы