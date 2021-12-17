Рар: новый канцлер ФРГ связан антироссийской повесткой по рукам и ногам.

Немецкая партия «Зеленые» создает настолько мощный антироссийский информационный шум, что в нем тонут любые конструктивные идеи по отношению к Москве, даже если они исходят от влиятельных политиков или военных.

Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о политической ситуации в Германии в эфире интернет-канала Politwera.

Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, по его словам, с первых же дней в этой должности вступила в серьезный конфликт с новым федеральным канцлером Олафом Шольцем.

«Это очень серьезный конфликт, который проходит в немецком правительстве. С первого дня госпожа Бербок начала пытаться свою внешнюю линию протолкнуть в общем коалиционном правительстве без согласования с канцлером, — сообщил политолог. — Она ездит в страны, сама выбрала такую повестку дня, сначала в Париж, в Варшаву, Брюссель».

При этом Рар объяснил, что в Германии такое действительно возможно – министр может действовать без согласования с канцлером. И хотя канцлер в итоге может сказать последнее слово, но глава МИД может вести внешнюю политику по своему усмотрению.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Бербок, добавил политолог, не имеет права нарушить коалиционный договор. Но она его и не нарушает, так как в коалиционном договоре по отношению к России не говорится ничего хорошего, и при этом там указано, что Германия должна защищать украинские интересы.

Именно на это и опирается в своих действиях глава МИД ФРГ, напоминая германскому правительству, что Берлин на стороне Киева, так как выступает за территориальную целостность Украины. При этом Бербок проталкивает и собственную точку зрения, которая заключается в том, что Россия должна «вернуть» Украине Донбасс и Крым.

«И вся партия («зеленых») за ней, у нее очень радикализированная фракция в Бундестаге, много молодых людей, которые живут таким революционным духом. Посмотрите, что у нас в твитерах, в немецких социальных сетях пишут в поддержку этой зеленой политики – надо жестко разговаривать, Россию надо на место ставить, там режим, а не правительство. Это оттуда идет», — объяснил политолог.

И этот «зеленый шум», по словам Александра Рара, полностью заглушает все здравые немецкие инициативы в отношении Москвы.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Например, в Германии было опубликовано письмо 27 влиятельных людей, не тех, кто симпатизирует России или близок к Москве. В число авторов письма входит бывший генерал НАТО Клаус Науманн, отметил эксперт.

Эти влиятельные и уважаемые в стране люди пишут, что Германия не воюет с Россией, хотя в каких-то вопросах возможны конфликты, но интересы России необходимо учитывать, нужно уметь договариваться, понимая, что без компромиссов начнется новая война, а немцы войны не хотят, рассказал Рар.

«Слава богу, это письмо есть. Но это письмо ни в одном СМИ немецком не публикуется, это мнение не рассчитывают. В российской прессе оно появилось. Есть отдельные люди, как я, которые пытаются на эту тему здесь в обществе начать говорить и показывать, что такое письмо есть. Но сами эти немецкие генералы, это видные люди, бывшие немецкие послы в Германии, подписали это письмо – их не слушают, это мнение не интересно», — заключил Александр Рар.

Напомним, накануне стало известно, что в Берлине было принято решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства, объявив их персонами нон-грата.

В Москве в ответ заявили, что категорически не согласны с этим решением.