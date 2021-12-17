Кортунов объяснил, почему «Восточное партнерство» обошлось без обвинений в адрес РФ

Страны, входящие в «Восточное партнерство», занимают разные политические позиции, и каждая по-своему выстраивают отношения с Россией. Поэтому участники прошедшей в Брюсселе встречи в итоговом заявлении не упомянули ни о санкциях, но об «агрессии» РФ.

Об этом, комментируя в беседе с газетой «Взгляд» итоги прошедшей в Брюсселе встречи лидеров «Восточного партнерства», заявил политолог Андрей Кортунов.

Напомним, итоговое заявление лидеров стран «Восточного партнерства» (совместной инициативы Евросоюза и шести стран-партнеров: Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана и Армении) не содержит никакого упоминания о России.

Единственным намеком на многочисленные обвинения Запада в адрес РФ в том, что она якобы готовит «вторжение» на Украину, стало утверждение, что Евросоюз «привержен своей поддержке территориальной целостности государств в их признанным международным сообществом границах».

«Брюссель решил не создавать себе проблем и воздержался от фиксации наиболее острых вопросов, отделяющих его от Москвы», — заявил Андрей Кортунов, комментируя данное заявление.

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По его словам, формат «Восточное партнерство», будучи проектом, организованным Евросоюзом, включает в себя государства с самыми разными политическими позициями. Часть из этих стран, как например Украины, стремятся к членству в ЕС, а другие не выстраивают таких перспектив. И у каждой из стран «Восточного партнерства» свои собственные – с разнообразными нюансами – отношения с Москвой, объяснил эксперт.

Также политолог напомнил, что Россия еще недавно, буквально год назад, считала Соединенные Штаты Америки «плохим полицейским», а Европу – «хорошим».

Но ситуация в корне изменилась после состоявшихся минувшим летом в Женеве переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Москва начала делать акцент на диалог с Вашингтоном, так как считает Евросоюз недоговороспособным. Это вызывает у ЕС раздражение и ревность», — считает Андрей Кортунов.

Но, по словам эксперта, европейцы, кончено, не хотят подставлять американцев, просто им хочется, чтобы в отношениях Запада и России главным игроком был не Вашингтон, а Брюссель.