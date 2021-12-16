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Дачу Беглова очистят от снега за 5,5 млн бюджетных средств

Общество
Дачу Беглова очистят от снега за 5,5 млн бюджетных средств

Правительство Петербурга выделит 5,5 миллиона рублей на уборку снега с дачи петербургского губернатора Александра Беглова. При этом жители Северной столицы продолжают страдать от неочищенных крыш и тротуаров.

Городские власти объявили тендер на очистку снега и наледи с дачи Беглова. Сроком начала установлен день заключения контракта, а окончание — 30 ноября следующего года. Также к работе привлекут автовышку. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Местом оказания услуг обозначаются три объекта. Это комплекс зданий на Смольном проезде, а также комплексы зданий на улице Морская, дом 14А в поселке Комарово, и на улице Ленинградская, дом 1А в поселке Солнечное.

Наиболее интересным объектом для реализации контракта стали здания в Комарово, которые еще известны как «резиденция губернатора Санкт-Петербурга». Его построили в начале XIX века.

Смольный выделит на уборку снега на трех объектах, среди которых дача Беглова, 5,5 миллиона рублей. Тем временем жители Северной столицы продолжают попадать в больницы с травмами различной тяжести — к этому приводит травмоопасность неубранных тротуаров и крыш. Об этом пишут «Невские Новости».

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