Сивков оценил, насколько украинские ракеты «Нептун» будут опасны для России

Появление у Украины нескольких дивизионов ракет «Нептун», из которых Киев планирует сформировать Береговые ракетные войска, не будет представлять угрозы для материковой части России, но может быть опасно для кораблей ВМФ РФ в Черном море.

Такое мнение в комментарии газете «Взгляд» высказал военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление пресс-службы украинского Министерства обороны о том, что Береговые ракетные войска в стране планируется сформировать к 2026 году.

По мнению Константина Сивкова, Украина, обзаведясь несколькими дивизионами ракет «Нептун» на Черноморском побережье, может создать для российских кораблей серьезные проблемы, хотя для материковой части эти ракеты угрозы не представляют, так как не имеют мощной боевой частью.

«Но и того, что есть, для противодействия российскому военному флоту в Черном море будет достаточно – они могут даже попытаться каким-то образом перекрыть Севастополь, используя в том числе новые береговые ракетные войска», – считает эксперт.

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Также, по мнению Сивкова, Украина может специально создать провокационную ситуацию, например, направив свои суда на прорыв в Керченский пролив, и использовать действия российских пограничников как повод для того, чтобы использовать свои ракеты «Нептун»

«Когда наши пограничники пресекут их движение, ВСУ в ответ могут нанести удары не только по российским военным кораблям, но и по гражданским, например – торговым судам, — предупредил аналитик. — В таком случае нам придется отвечать ракетно-авиационными ударами по позициям их войск на берегу».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует к 2035 году построить большой военно-морской флот, а также новую военно-морскую базу в Бердянске.