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Проект комплексного развития территории «Горская» был представлен Президенту России Владимиру Путину

Общество
Проект комплексного развития территории «Горская» был представлен Президенту России Владимиру Путину

16 декабря на Новом Арбате 36 состоялось заседание наблюдательного и экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством Президента РФ Владимира Путина.

Оно было посвящено качеству жизни регионов и реализации Национальной социальной инициативы. В рамках заседания были рассмотрены два крупных Петербургских инвестиционных проекта компании Мегалайн, которые затрагивают будущее Санкт-Петербурга. Один из них — проект развития бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская».

В настоящее время территория принадлежит городу и не используется, находится в заброшенном состоянии, с несанкционированными свалками и горами строительного мусора.

Мегалайн планирует создать на территории, площадью более 110 га, высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Драйверами развития территории выбрано четыре направления: IT—деревня (крупнейший на Северо-Западе инновационный кластер), современные промышленно-складские объекты формата Light Industrial (помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и среднего бизнеса), гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер. На территории появятся общественные пространства, Музей дамбы со смотровой площадкой, благоустроенные набережные, велодорожки и иная инфраструктура для комфортной городской среды.

Инвестор разработал несколько вариантов развития территории (мастер-плана). По каждому из инфраструктурных объектов аналитики компании подготовили финансово-экономическую модель, описывающую бюджетную эффективность от реализации проекта для федерального и регионального бюджета.

В частности, объем налоговых поступлений в течение ближайших 15 лет составит 31,6 млрд. руб., также появятся более 14,5 тыс. рабочих мест для жителей города. Масштабное освоение Территории, в том числе создание транспортной и инженерной инфраструктуры, будет осуществляться за счет средств компании «Мегалайн», без использования бюджетного финансирования.

Общий объем инвестиций составит более 60 млрд. руб.

Для отбора лучших международных и отечественных практик развития территории Мегалайн проводит международный архитектурный конкурс. Мероприятие проходит при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов РФ. Генеральный партнер — АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Специальный партнер — Международная академия архитектуры (IAA). Оператор конкурса — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Представитель компании «Мегалайн» пригласила Президента РФ на объявление победителя конкурса, которое состоится в рамках ПМЭФ-2022 и обратилась к Президенту РФ с просьбой поддержать реализацию проекта.

#путин #горская #Мегалайн