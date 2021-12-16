Минздрав и соцблок получили поручение от Путина заняться темой скрининга беременных

Российское Министерство здравоохранения и социальный блок должны заняться вопросами своевременности анализов. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

Президент России также сообщил, что Министерство здравоохранения и социальный блок должны применять во время работы современные методики. Путин заявил об этом во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По словам главы российского государства, также необходимо своевременно делать проверки. Глава государства подчеркнул, что Министерство здравоохранения и социальный блок должны также заняться темой скрининга на ранних сроках беременности.