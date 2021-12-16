Столтенберг: протесты со стороны России не повлияли на расширение НАТО

Политика «открытых дверей» НАТО привлекла в Альянс новых членов, заявил генсек Йенс Столтенберг.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе генсек НАТО отметил, что протесты со стороны России не повлияли на расширение Альянса, в результате в него вошли новые участники — Северная Македония и Черногория.

«Мы расширились за последние годы за счет двух новых членов, невзирая на протесты со стороны России. Мы также поддерживаем Украину в ее стремлении стать ближе к членству в НАТО», — сказал чиновник на встрече с Зеленским.

Столтенберг добавил, что присутствовал на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда все союзники согласились с членством Украины в НАТО, и до сих пор придерживаются этого решения. Сейчас Альянс сосредоточен на реформах Украины, чтобы страна соответствовала стандартам НАТО, заключил он.

Ранее в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский заявил, что курс Украины на членство в Альянсе остается неизменным. При этом Столтенберг не смог назвать Киеву срок вступления Украины в НАТО.