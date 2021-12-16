Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

ФАС потребовала от «Пятерочки» снижения цен на ряд продуктов

Общество
ФАС потребовала от «Пятерочки» снижения цен на ряд продуктов

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Челябинской области направило представление руководству магазинов сети «Пятерочка», входящих в X5 Group,

А также предупреждение о необходимости снизить цены на ряд продуктов в регионе.

«Если в срок до 10 дней с даты получения оно не будет исполнено, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением», — говорится в сообщении ФАС.

Управление ФАС в ходе наблюдения за ценами на продукты питания выявило в магазинах сети, находящихся в Локомотивном городском округе, факты нарушения закона о защите конкуренции, сообщает издание «EurAsia Daily». Как выяснилось, цены на некоторые продукты там выше, чем в других муниципалитетах Челябинской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о моркови, яйцах, сливочном и подсолнечном масле.

#закон #пятерочка #цены #фас