ФАС потребовала от «Пятерочки» снижения цен на ряд продуктов

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Челябинской области направило представление руководству магазинов сети «Пятерочка», входящих в X5 Group,

А также предупреждение о необходимости снизить цены на ряд продуктов в регионе.

«Если в срок до 10 дней с даты получения оно не будет исполнено, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением», — говорится в сообщении ФАС.

Управление ФАС в ходе наблюдения за ценами на продукты питания выявило в магазинах сети, находящихся в Локомотивном городском округе, факты нарушения закона о защите конкуренции, сообщает издание «EurAsia Daily». Как выяснилось, цены на некоторые продукты там выше, чем в других муниципалитетах Челябинской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о моркови, яйцах, сливочном и подсолнечном масле.