Сборная России встретится с Израилем, Албанией и Исландией на групповом этапе Лиги наций

Футболисты российской национальной команды сыграют со сборными Израиля, Албании и Исландии на групповом этапе Лиги наций.

Подопечные Валерия Карпина проведут матчи против сборных Исландии, Израиля и Албании на групповом этапе Лиги наций сезона-2022/23. Жеребьевка третьего розыгрыша турнира состоялась в Ньоне. Матчи групповой стадии Лиги наций пройдут в июне и сентябре 2022 года. Соперники проведут по шесть игр.

Победителем первого розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии. В финале команда Криштиану Роналду с минимальным счетом обыграла Францию.

Второй розыгрыш Лиги наций завершился победой французов. Подопечные Дидье Дешама со счетом 2:1 обыграли испанскую национальную команду.