Жители Петербурга заявили, что район Авиагородка убрали «халтурненько»

Исторический район Санкт-Петербурга Авиагородок в период снежного коллапса находится в полном запустении. Жители города прокомментировали безразличное отношение коммунальных служб.

Петербуржец Дмитрий М. побеседовал с корреспондентом ФАН и отметил, что снегоуборочная техника в район Авиагородка приезжала всего лишь один раз. Работу сделали «халтурненько» и больше в этой части Московского района не появились.

«Убрали халтурненько, с проезжей части все выбросили на обочину и уехали. Больше они у нас не появлялись! Все завалено сугробами не только внутри дворов и на второстепенных дорогах, но и на подъездных, соединяющих Авиагородок с остальной частью Петербурга», — описал он удручающую обстановку.

Отметил возмущенный горожанин и безответственность губернатора Александра Беглова. Так, Смольный, по всей видимости, забыл, что Авиагородок — точно такая же часть Московского района, как и Ленинский проспект с проспектом Ветеранов, которые, по словам петербуржца, выглядят прилично.

«Проедешь по юго-западу — так там вообще другая картина! Ленинский проспект и проспект Ветеранов вполне себе сносно выглядят. Ехать оттуда до места, где я живу всего три километра! А разница такая, будто Авиагородок где-то под Лугой находится», — констатировал он.

Ранее губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России» заявлял о полной готовности Смольного к приходу зимнего сезона. По словам градоначальника, в распоряжении Северной столицы 1,7 тысячи единиц снегоуборочной техники. Однако его слова так себя и не оправдали. Обстановка в городе остается беспорядочной и удручающей, жалуются его жители в социальных сетях.