Финляндия продлила ограничения на границе из-за пандемии коронавируса до 16 января

Власти Финляндии приняли решение продлить ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавирусной инфекции до 16 января 2022 года.

С 21 декабря при въезде в государство пограничники начнут требовать ПЦР-тесты на COVID-19, в том числе и у вакцинированных. Об этом сообщили в МВД страны.

«Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены», — говорится в официальном сообщении ведомства.

При этом ранее сообщалось, что пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновилось с 12 декабря. Поезда «Аллегро» выполняют две пары рейсов в день между Хельсинки и Петербургом. Для въезда в страну пассажирам необходимо иметь финское или российское гражданство и справки, выданные органами здравоохранения.