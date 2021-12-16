Власти Самарской области смягчили ограничения по работе ресторанов в условиях пандемии

Правительство Самарской области приняло решение о смягчении ограничений, введенных с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.

Согласно новым правилам, заведения общественного питания смогут работать до часу ночи. Ранее по установленным требованиям рестораны и кафе могли работать до 23:00 по местному времени, отметили представители правительства Самарской области. Отмечается, что для посещения таких заведений необходимо иметь при себе сертификат о прохождении процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, справку о перенесенном COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-теста.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, к числу которых относятся «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». Сделать прививку от COVID-19 можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и других общественных местах.