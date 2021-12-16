Европа и Соединенные Штаты нанесли Украине максимальный урон. Соответствующим мнением поделился киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук.

По словам политэксперта, западные соратники украинского государства боятся Киева. Таким образом они решили запустить российский газопровод «Северный поток — 2», подчеркнул Корнийчук. Он раскрыл правду о коварстве Запада и НАТО по отношению к Украине в эфире телеканала «Наш».

«А вообще мы должны быть спокойны. Нас же (президент США. — Прим. ред.) Байден спас, после разговора с (президентом Украины. — Прим. ред.) Зеленским никто на нас нападать не будет», — выразил политический эксперт свое мнение в шуточной манере.

По мнению Корнийчука, Североатлантический альянс не собирается защищать интересы Киева, а также учитывать его желания. Он уверен, что никто не собирается принимать Украину в НАТО.

Ранее сообщалось, что западные медиа создают впечатление, что Москва намерена «напасть» на Киев, однако это ощущение ложное и оно формируется намеренно, это фейк-ньюс. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.