«Местечковое безобразие». Понасенков потребовал выгнать Марину Лошак из ГМИИ им. Пушкина

Известный историк и режиссер Евгений Понасенков призвал уволить Марину Лошак с должности генерального директора Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Александра Пушкина. По мнению ученого, под ее руководством в учреждении сложилась «катастрофическая ситуация».

«Директриса Лошак совершенно не имеет вкуса и не понимает, что можно в музее, а что нельзя; выставляла и собирается выставлять, по сути, мусор и помойку, обманывая людей, называя дерьмо "современным искусством"», — был категоричен Понасенков в Twitter.

Историк убежден, что действиями Лошак недовольны многие сотрудники музея, но они попросту боятся говорить об этом публично.

«Лошак надо просто выгнать. Она когда-то имела минигалерею, там могла все это выставлять, имеет право — но не в одном из главных музеев моей страны. Пора заканчивать это местечковое безобразие», — подчеркнул Евгений Николаевич.

Ранее в пресс-службе ГМИИ им. Пушкина сообщили о том, что самой посещаемой в 2021 году стала выставка американского художника Билла Виолы «Путешествия души» в формате видеоарта. В среднем на нее приходили посмотреть около 1 300 человек в день. Впрочем, общая посещаемость музея в текущем году снизилась на 50%, составив 750 тысяч человек.