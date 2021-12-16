Политолог Кедми назвал фатальной ошибкой надежду Украины на поддержку США

Украины нет на карте государственных интересов США, считает израильский политолог Яков Кедми.

По мнению эксперта, фатальной ошибкой является надежда Киева на помощь Вашингтона. США не придут на помощь Украине, об этом говорит история. Кедми напомнил, что Вашингтон оказывает помощь кому-либо за пределами Соединенных Штатов только в случае выгоды процесса для себя.

«Я еще не видел ни одной страны, которая бы не потерпела тяжелейших политических убытков от того, что США представляли ее интересы. На глобусе, на котором мы живем, такой страны нет. Любая страна, предполагавшая, что США будут защищать ее интересы, в итоге ткнулась носом в оставленную американцами лужу», — высказался эксперт.

Как подчеркнул Яков Кедми, если кто-то в Киеве думает, что в каком-то углу карты американских государственных интересов есть лужа, называемая сегодня Украиной, то он ошибается. В аналогичном положении находятся еще пара десятков стран, которые верят в поддержку Вашингтона, но США не интересуют страны Прибалтики, Грузия, Румыния, Польша и Болгария.

Поддержку Украины США готовы имитировать до тех пор, пока не появится риск военного столкновения с Россией, заключил Кедми.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что нехватка энергоресурсов и бездействие киевских властей могут обернуться для Украины тяжелыми последствиями. Страна испытывает недостаток угля и природного газа, пояснил он.