Авербух заплакал в «Ледниковом периоде» из-за Тарасовой

Фигурист и хореограф Илья Авербух, произнося речь на съемках «Ледникового периода», не смог сдержать эмоций, говоря о плохом самочувствии тренера Татьяны Тарасовой.

Съемки финального эпизода телешоу «Ледниковый период» состоялись на Первом канале. Запись прошла без участия заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тарасовой, находящейся на данный момент в больнице из-за проблем со здоровьем.

Авербух, произнося финальную речь на программе, расчувствовался и не смог сдержать слез, а также выразил поддержку пропустившей съемки Тарасовой. В своей речи он сказал несколько теплых слов о заслуженном тренере, зрители подбодрили спортсмена аплодисментами.

«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне», — произнес он.

Ведущие Алексей Ягудин и Алина Загитова выразили надежду на продолжение легендарного ледового шоу.

Напомним, что на последних двух записях «Ледникового периода», которые пропустила Тарасова, заменой тренеру в жюри стал король российской эстрады Филипп Киркоров.