Бывший вице-премьер РФ Бурбулис заявил, что Советский Союз можно было трансформировать

Руководители Советского Союза могли сохранить страну, не доводя ситуацию до полного развала, заявил бывший первый заместитель председателя Правительства России Геннадий Бурбулис.

По его словам, под конец 1991 года ряд представителей республик готовили новый союзный договор. Планировалось, что он будет подписан 20 августа 1991 года.

«Я до сих пор считаю, что это была реальная возможность по пластичной трансформации Советского союза в новое качество, не утрачивая корневой нашей сущности», — сказал он.

Однако ситуация вышла из-под контроля, когда в Москву были введены войска. Трансформации государства хотел, в том числе Борис Ельцин, занимавший пост президента России в то время, резюмировал Бурбулис.

Стоит отметить, что 8 декабря 1991 руководители России, Белоруссии и Украины подписали так называемое «Беловежское соглашение». Именно этот документ положил начало Содружеству Независимых Государств (СНГ)