Пушков: обвиняя Россию в подготовке вторжения, Запад затягивает Украину в НАТО

Развернутая в западных СМИ и политических кругах обвинительная кампания в адрес России, которая якобы готовится к нападению на Украину и захвату части ее территорий, организована для создания информационного фона для интеграции Украины в состав НАТО.

Такое мнение высказал член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, слова которого приводит издание «ФедералПресс».

Как напомнил сенатор, Запад уже не первый раз прибегает к подобной тактике.

«Вспомните, при расследовании военных преступлений боснийской войны на Западе чаще обвиняли сербов, чем боснийцев и хорватов. Потом мы видели, как НАТО бомбили Белград и Косово было выведено из состава Сербии», — отметил Пушков.

После этого Запад реализовал подобную информационную атаку и по отношению к другим государствам. Так в 2003 году объектом нападок стал Ирак.

Запад обвинял Багдад в обладании оружием массового поражения и в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой Аль-Каида1*, а значит в косвенном участии в террористических атаках 11 сентября 2001 года. Этой информационной кампанией Запад предварил агрессию НАТО против Ирака, объяснил сенатор.

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«Сейчас действует аналогичный механизм. Его смысл в том, чтобы создать политические, психологические и информационные условия для подтягивания Украины в НАТО без официального членства, превратить Украину в ударный военный кулак, который можно использовать против России», — считает Пушков.

По замыслу западных стран, украинский кризис долен стать одним из главных кризисов в современном мире. Это позволит Североатлантическому альянсу активизировать военное сотрудничество с Украиной, заключил Пушков.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия суверенные государства и обладают правом самостоятельно выбирать союзников, даже в лице военного блока. Однако при этом Столтенберг в последнее время не раз подчеркивал, что пункт устава НАТО о коллективной обороне на Украину не распространяется.

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1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации