«Неприятный сюрприз» стран Скандинавии на энергорынке вынудил Эстонию мыслить нестандартно

В условиях энергетического кризиса в Европе Эстония начала прибегать к самым нестандартным решениям. Если госкорпорация Eesti Energia рассчитывает на древесную щепу из России по выгодным ценам, то местный департамент конкуренции предлагает более радикальные меры — возврат к государственному регулированию цен на электричество для отдельных категорий потребителей.
«Мы оказались в ситуации, когда впервые в истории электрической биржи Северных стран рыночную цену устанавливают потребители. Производители больше не в состоянии предложить рынку столько, сколько ему требуется, и потребители определяют уровень цен», — пожаловался член совета госкорпорации Eesti Energia Эйнари Кизель.
Сейчас в Эстонии работает исключительно рыночный механизм — цены на электричество достигают рекордных значений из-за дисбаланса между спросом и предложением, отмечают эксперты портала RuBaltic. Бедственная ситуация объясняется, с одной стороны, тем, что многие генерирующие мощности в регионе находятся на плановом ремонте, с другой — «неприятным сюрпризом» со стороны Скандинавии.
В этом регионе сейчас наблюдается новая «северная война»: из-за изношенности своих сетей шведский оператор Svenska Kraftnät ограничил транзит электроэнергии из Норвегии. В ответ Осло сократил поставки электричества в Швецию, вследствие чего последняя была вынуждена перекрыть экспорт в Финляндию и Данию.
«Если нам понадобится больше электроэнергии, то придется рассчитывать только на импорт из других стран. А если это будет для нас недоступно, то нам придется отключать внутренних потребителей как раз тогда, когда станет совсем холодно», — заявил руководитель стратегического управления Svenska Kraftnät Эрик Эк.
От энергетических разбирательств стран Северной Европы страдают не только они сами, но и Прибалтика. Ситуация осложняется решением Литвы ограничить максимальную пропускную способность ЛЭП на границе с Белоруссией. Из-за этого Латвия и Эстония не могут увеличить импорт электроэнергии из России, подчеркнула врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.
«Вместо этого им приходится приобретать электроэнергию на Nord Pool по ценам, сформированным дорогой тепловой (угольной, газовой и мазутной) генерацией с учетом оплаты стоимости квот на выбросы. В соответствии с правилами ценообразования рост цены на энергорынке неминуемо отразится и на цене для конечных потребителей: населения, промышленных предприятий, социальной сферы», — заявила она.
На этом фоне Эстония начала разрабатывать нестандартные решения. В частности, компания Eesti Energia сейчас рассматривает возможность закупать в России древесную щепу, которая по сравнению с прошлым годом значительно прибавила в цене.
«За использование экологически чистого биотоплива в ЕС не нужно платить налоги на выбросы СО2. Спрос на альтернативные источники энергии растет в условиях рекордного удорожания газа и угля. Поэтому не факт, что Эстония вообще сможет договориться о поставках древесной щепы из России. А если сможет, то доступные объемы будут очень скромными», — рассуждают аналитики.
При этом в эстонском департаменте конкуренции предлагают бороться с энергокризисом с помощью госрегулирования цен на электроэнергию. Однако вопрос о том, как реализовать эту идею на практике, остается открытым, подчеркнули в издании.
«Так стремились к бирже Nord Pool, а теперь быстрее хотим из нее выйти? Увы, но просто все вернуть не выйдет. Есть лоббистские группы внутри правительства и бизнеса, которые не позволят просто так отсоединить эстонский рынок от сотрудничества со скандинавским капиталом», — заверил эстонский экономист Леонид Цингиссер.
По мнению обозревателей RuBaltic, происходящее в Прибалтике заставило Эстонию задуматься о том, насколько жизнеспособна ее модель энергорынка. Ведь с одной стороны, Таллин «привязал» себя к бирже, а с другой — вынужден следовать «зеленому» курсу Евросоюза.
«Раз мы решили, что хотим взимать более высокие налоги с загрязняющих электростанций и выдавливать загрязняющих производителей с рынка в соответствии с тем, что кто больше всех загрязняет, тот и платит больше. Это выбор», — констатировал журналист Хуко Ааспыллу.
В издании напомнили, что у Эстонии был шанс обеспечивать себя дешевой электроэнергией за счет сланцевой генерации и прямых контрактов с Россией и Белоруссией, однако сейчас она сделать этого не может.