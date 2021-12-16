«Неприятный сюрприз» стран Скандинавии на энергорынке вынудил Эстонию мыслить нестандартно

В условиях энергетического кризиса в Европе Эстония начала прибегать к самым нестандартным решениям. Если госкорпорация Eesti Energia рассчитывает на древесную щепу из России по выгодным ценам, то местный департамент конкуренции предлагает более радикальные меры — возврат к государственному регулированию цен на электричество для отдельных категорий потребителей.

«Мы оказались в ситуации, когда впервые в истории электрической биржи Северных стран рыночную цену устанавливают потребители. Производители больше не в состоянии предложить рынку столько, сколько ему требуется, и потребители определяют уровень цен», — пожаловался член совета госкорпорации Eesti Energia Эйнари Кизель.

Сейчас в Эстонии работает исключительно рыночный механизм — цены на электричество достигают рекордных значений из-за дисбаланса между спросом и предложением, отмечают эксперты портала RuBaltic. Бедственная ситуация объясняется, с одной стороны, тем, что многие генерирующие мощности в регионе находятся на плановом ремонте, с другой — «неприятным сюрпризом» со стороны Скандинавии.

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В этом регионе сейчас наблюдается новая «северная война»: из-за изношенности своих сетей шведский оператор Svenska Kraftnät ограничил транзит электроэнергии из Норвегии. В ответ Осло сократил поставки электричества в Швецию, вследствие чего последняя была вынуждена перекрыть экспорт в Финляндию и Данию.

«Если нам понадобится больше электроэнергии, то придется рассчитывать только на импорт из других стран. А если это будет для нас недоступно, то нам придется отключать внутренних потребителей как раз тогда, когда станет совсем холодно», — заявил руководитель стратегического управления Svenska Kraftnät Эрик Эк.

От энергетических разбирательств стран Северной Европы страдают не только они сами, но и Прибалтика. Ситуация осложняется решением Литвы ограничить максимальную пропускную способность ЛЭП на границе с Белоруссией. Из-за этого Латвия и Эстония не могут увеличить импорт электроэнергии из России, подчеркнула врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.

Агентство городских новостей Москва /

«Вместо этого им приходится приобретать электроэнергию на Nord Pool по ценам, сформированным дорогой тепловой (угольной, газовой и мазутной) генерацией с учетом оплаты стоимости квот на выбросы. В соответствии с правилами ценообразования рост цены на энергорынке неминуемо отразится и на цене для конечных потребителей: населения, промышленных предприятий, социальной сферы», — заявила она.

На этом фоне Эстония начала разрабатывать нестандартные решения. В частности, компания Eesti Energia сейчас рассматривает возможность закупать в России древесную щепу, которая по сравнению с прошлым годом значительно прибавила в цене.

«За использование экологически чистого биотоплива в ЕС не нужно платить налоги на выбросы СО2. Спрос на альтернативные источники энергии растет в условиях рекордного удорожания газа и угля. Поэтому не факт, что Эстония вообще сможет договориться о поставках древесной щепы из России. А если сможет, то доступные объемы будут очень скромными», — рассуждают аналитики.

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При этом в эстонском департаменте конкуренции предлагают бороться с энергокризисом с помощью госрегулирования цен на электроэнергию. Однако вопрос о том, как реализовать эту идею на практике, остается открытым, подчеркнули в издании.

«Так стремились к бирже Nord Pool, а теперь быстрее хотим из нее выйти? Увы, но просто все вернуть не выйдет. Есть лоббистские группы внутри правительства и бизнеса, которые не позволят просто так отсоединить эстонский рынок от сотрудничества со скандинавским капиталом», — заверил эстонский экономист Леонид Цингиссер.

По мнению обозревателей RuBaltic, происходящее в Прибалтике заставило Эстонию задуматься о том, насколько жизнеспособна ее модель энергорынка. Ведь с одной стороны, Таллин «привязал» себя к бирже, а с другой — вынужден следовать «зеленому» курсу Евросоюза.

«Раз мы решили, что хотим взимать более высокие налоги с загрязняющих электростанций и выдавливать загрязняющих производителей с рынка в соответствии с тем, что кто больше всех загрязняет, тот и платит больше. Это выбор», — констатировал журналист Хуко Ааспыллу.

В издании напомнили, что у Эстонии был шанс обеспечивать себя дешевой электроэнергией за счет сланцевой генерации и прямых контрактов с Россией и Белоруссией, однако сейчас она сделать этого не может.