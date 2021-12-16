Станислав Садальский осудил возрастных артисток за рассказы о бурных романах в юности

Российский актер театра и кино Станислав Садальский считает, что знаменитости поступают неправильно, когда рассказывают о своих любовных похождениях в молодости.

В Instagram 70-летний актер написал, что возрастным знаменитостям нужно больше общаться с молодежью, которая заряжает. А если общаться только с ровесниками, можно стать больным и стареньким, считает Садальский.

«Нет, совсем не надо прикидываться юным, делать татухи, бросаться модными словами и слушать рэп. Это как раз выглядит смешно и жалко. А старухи, что старухи? Сидят и рассказывают сказки на ТВ, как они давали в юном возрасте. Дуры, детей бы постеснялись», — написал Садальский.

Актер ранее осудил артистку Елену Проклову за откровения о связи с Олегом Табаковым. Станислав Садальский отметил, что эта тема муссируется «уже год». Критике подверглась и Татьяна Васильева, которая нередко вспоминает годы своей молодости.