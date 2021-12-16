Обязательная вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет объявлена в Чувашии

Правительство Республики Чувашии вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для людей, которым уже исполнилось 60 лет.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, пенсионеры должны сделать первую прививку до 17 января 2022 года. Вторую — до 17 февраля. Руководители предприятий должны обеспечить охват вакцинацией не менее 90% сотрудников этого возраста.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением», — сказано в документе.

Вакцинация остается главным методом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами.