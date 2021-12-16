Телеканал ZDF: канцлер Шольц поставил перед своей коалицией в бундестаге высокие цели

Новый канцлер Германии Олаф Шольц поставил перед своей коалицией «Светофор» высокие цели на первом выступлении в бундестаге. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF.

Преемник Ангелы Меркель заговорил о важности европейского единства лишь спустя 75 минут своего первого выступления в новой должности. Шольц уделил больше внимания COVID-19, модернизации во всех областях и социальным проблемам.

«Мы победим в этой борьбе», — сказал политик о пандемии.

По мнению журналистов, новый канцлер задает другой тон и выбирает отличающиеся от прежних темы. Телеканал отмечает, что список из «я» и «мы» в речи Шольца мог бы получиться настолько длинным, каким он бывал у Меркель в ее новогодних обращениях.

Кабмин ФРГ работает в новом составе. Меркель оставила политику после 16-летнего пребывания на посту канцлера.