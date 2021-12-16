Журналисты сомневаются, что в Мали рады Макрону

Власти Бамако назвали два условия, на которые придется пойти Парижу ради визита президента Эммануэля Макрона в Мали.

Есть несколько тем, которые власти африканской страны не намерены обсуждать с французской стороной. Это касается организации президентских и парламентских выборов, а также вопросов, связанных с «ЧВК Вагнера». В Мали напомнили о праве страны на невмешательство со стороны других государств.

Помимо прочего, о приезде Макрона в Бамако узнали из СМИ, а потом уже по дипломатическим каналам. Это не расположило правительство Мали к гостеприимству, отмечают журналисты aBamako.

Недавно Минобороны Франции отчиталось о выводе из Тимбукту своего военного контингента. Французские военнослужащие покидают Мали после завершения провальной контртеррористической операции.