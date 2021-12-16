Киев расстроился из-за отмены плана новых ограничений против российского газопровода «Северный поток – 2». Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

По словам политолога, такое положение дел сильно обидело украинцев. Однако в этом они виноваты сами, подчеркнул Рар, им следовало бы следить за ситуацией на международной арене. Соединенные Штаты в свое время воздержались от ограничений в адрес немецкого кабмина, хотя их следовало объявить европейским предприятиям за то, что они построили газопровод. Таким образом, отметил он, Запад крупно оконфузил Украину.

Рар также обратил внимание, что западные санкции уже давно не оказывают никакого влияния на политику России. Тем не менее, в Брюсселе продолжают придумывать различные поводы для обвинений в адрес Москвы.

«Выбрали Россию как общего мальчика для битья. Подписали какие-то резолюции и пытаются в чем-то обвинять РФ, хотя она стоит на своей территории и никому не угрожает. Это абсурд какой-то! Слава богу, Шольц (канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) пока ведет себя очень разумно. Он не поддается на провокации», – высказал Рар свое мнение.

Ранее сообщалось, что Москва убеждена, что российский проект «Северный поток — 2» представляет интерес для всех европейских потребителей. Соответствующим мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.