Польские СМИ, сообщая о том, что поляки, «после распада России» смогут возродить Речь Посполитую, очевидно забывают о том, как их разоренную, но чванливую страну в конце XVIII разделили соседи.

Об этом в своем Telegram-канале пишет известный политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

В частности, эксперт отмечает, что Польша, регулярно вспоминая о Речи Посполитой и мечтая о ее возрождении, видимо имеет в виду время сразу после Унии, объединившей Польшу и Литву. Но никто из них не вспоминает о том, каким «слабым, косым и хромым на обе ноги ублюдком» стало это государство в конце XVIII века, когда оно было ослаблено постоянными сварами местных магнатов и шляхты, и жило исключительно воспоминаниями о славном прошлом, и в конце концов было разорвано на части

А за тем уже XX веке Варшава опять наступила на старые грабли, напоминает Сатановский, по словам которого нынешняя Польша обязана своим существованием исключительно Сталину, решившему восстановить эту страну после Второй Мировой войны.

«Ничего поляков не учит. И ведь они не одни такие: рядом с ними и Литва с Украиной есть, — рассуждает политолог. — Вильнюсу, к примеру, было мало холодной войны с Россией и Белоруссией, так он решил на Пекине отоспаться, нарушив все красные линии, которые китайцы своим партнерам по поводу Тайваня прочертили».

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Также и украинские политики грезят о победах, открыто озвучивая планы провести военный парад на Красной площади в Москве и проехать на танках по Тверской улице и Арбату. При этом Киев, не сомневаясь в своей победе в случае войны с Россией, готов сцепиться заодно и с Венгрией, заявляя, что хватит всего одной украинской дивизии, чтобы разгромить всю венгерскую армию.

«Интересно, в НАТО украинцы только с венграми воевать готовы, или еще с кем? – иронично интересуется Сатановский. — Может, они, вместе с Польшей, еще и Германию атакуют? Там добыча побольше будет. Поскольку надо же им перед войной с Россией на ком-то потренироваться…».

По словам политолога, похоже, что именно пребывание в свое время в составе вышеупомянутой Речи Посполитой до сих пор тяжело отражается на психике руководства всех трех ее бывших составных частей – Польши, Литвы и Украины – и вызывает у них такое наследственное заболевание, как «язык без костей» в очень тяжелой форме.

«Причем там и в головах ничего нет и быть не может. По крайней мере, мозгов. У них там у всех кость. И в Киеве. И в Варшаве. И в Вильнюсе. Прости Г-ди недоумков. Тяжело ж больные на всю голову люди, а тоже — странами управляют…», — заключает Сатановский.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, идею воспользоваться геополитическим конфликтом между США и Россией для воссоздания Речи Посполитой на днях озвучил обозреватель польского издания Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак.

Эксперт, в частности, уверен, что развивающееся противостояние с Америкой ослабит влияние России в странах Восточной Европы, и польские власти должны воспользоваться ситуацией.

В качестве примера, Бартчак напомнил, как в XX веке противостояние Германии и Великобритании и взаимное ослабление этих государств позволило Соединенным Штатам выбиться в мировые сверхдержавы. А сейчас, по мнению польского политолога, Польша находится в похожей ситуации, и она может использовать противоречия между РФ и США для укрепления собственных позиций на мировой политической арене.