Французский завод Monin открыл филиал в Подмосковье

Популярные у россиян сиропы будут производить в Московской области. Французский завод Monin открыл филиал на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Участие в церемонии открытия приняли зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин и сотрудник завода Оливьер Монин. По словам Духова, Московская область является лидером по развитию экономических зон в стране. Региональное правительство знает всех инвесторов и поддерживает проекты.

«Губернатор лично знает инвесторов, которые здесь работают, очень внимательно следит за тем, как проект развивается, и настраивает инвестблок на то, чтобы мы максимально поддерживали те проекты, созданные с участием иностранного бизнеса, которые здесь базируется», — рассказал Духин.

Филиал завода в Подмосковье станет первым в России. Компания будет производить сиропы и фруктовое пюре. Предприятие расположилось на площади 12 816 квадратных метров, пишет телеканал «360».