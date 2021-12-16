Казанский стрелок Ильназ Галявиев останется в СИЗО до 11 апреля

Приволжский районный суд Казани продлил меру пресечения Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии. Он останется в СИЗО до 11 апреля 2022.

О продлении ареста просил следователь, суд удовлетворил ходатайство. Ранее Галявиеву было предъявлено окончательное обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывного устройства и умышленном уничтожении имущества.

Экспертизы признали Галявиева вменяемым, он в полном объеме признал вину. В материалах дела упоминается, что мотивом его поступка было желание подражать действиям деструктивной субкультуры, информацию о которой он получил в Сети.