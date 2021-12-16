Натуральность красной икры можно проверить с помощью горячей воды

Простому обывателю крайне непросто отличить натуральную красную икру от имитации. Директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос рассказал, как можно проверить продукт с помощью горячей воды.

Специалисты Роскачества ранее выявили в продукции различных торговых марок, продающейся в российских магазинах, кишечную палочку. По словам Ходоса, внешних признаков для определения наличия опасной бактерии в икре нет, в этом поможет только бактериологический посев в лаборатории и анализ выросших культур. Однако натуральность продукта распознать получится.

«Можно окунуть несколько икринок в горячую воду. Если это настоящая икра, то вода несколько побелеет и помутнеет. Икринки станут белесыми. Если имитированная, то в горячей воде она просто растворится через несколько минут», — заявил эксперт в интервью телеканалу «360».

Кроме того, используя лупу, можно попытаться найти у икры жировой мешочек, который должен указывать на ее натуральность. Хотя некоторые производители уже научились его имитировать. Натуральную икру также выдает всегда неравномерный цвет, а у икринок обычно можно разглядеть кровеносные сосуды.