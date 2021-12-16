Анекдот Норкина о плачущих евреях развеселил гостей студии «Места встречи»

Искрометный анекдот телеведущего Андрея Норкина об эмигранте и извозчике заставил аудиторию «Места встречи» смеяться до слез.

Гости передачи искали ответы на вопросы о том, почему российская сторона не хочет рассмотреть законопроект о возвращении граждан России обратно — к родным пенатам, а также почему западные страны фальшивят, когда дело касается экологии окружающей среды.

В какой-то момент спикеры, высказывая свои мнения и позиции, забылись и обстановка в аудитории сильно обострилась. Однако на помощь в этой ситуации пришел Норкин, рассказав смешную историю об эмигранте и извозчике.

«Репатриант только что приехал в Израиль, весь переполнен чувствами, волнуется, соображает не очень хорошо. Подходит к таксисту и говорит: — Отвезите меня. — Куда? — Ну, вот, к этому месту, где все евреи плачут. — В налоговое управление, что ли?» — закончил свой анекдот о возвращении эмигранта на Родину ведущий, доведя зрителей «Места встречи» до слез.

Ранее телеведущий Андрей Норкин анекдотом про алкоголика повеселил гостей программы «Место встречи». Шутка прозвучала в эфире НТВ.