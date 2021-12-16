Резцова заняла пятое место в спринтерской гонке на четвертом этапе КМ по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла пятое место в женском спринте на этапе Кубка мира во Франции.

Стартовая гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Анси с 16 по 19 декабря, закончилась победой норвежской биатлонистки Марте Рейселанд. Завоевавшая золото спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 километра за 20 минут 22 секунды. Рейселанд не допустила промахов на двух огневых рубежах.

Серебро в женском спринте завоевала представительница Франции Анаис Бескон. Она опередила занявшую третье место шведку Эльвиру Эберг на 0,7 секунды. Российская биатлонистка Кристина Резцова показала пятый результат. Дочь олимпийской чемпионки по лыжным гонкам промахнулась один раз и уступила Рейселанд 26,7 секунды. Соотечественница Резцовой Ирина Казакевич заняла 17-е место. Остальные российские биатлонистки не попали в топ-20.