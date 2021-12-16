Забитые ливневки стали причиной наводнения в Петербурге на фоне оттепели

После прихода в Санкт-Петербург аномального для середины декабря тепла город превратился в неоднородный полигон с препятствиями.

Плюсовая температура, которая держится уже в течение двух дней, резко растопила глыбы снега, неубранные коммунальными службами в течение двух недель. Образовавшаяся вода заполнила улицы города. В частности, особые проблемы из-за этого возникают на пешеходных переходах. Люди вынуждены идти по глубоким лужам, потому что обойти их можно только по мокрому льду, что чревато падениями и получением тяжелых травм. Особенно опасно ситуация выглядит для петербуржцев преклонного возраста.

Горожане жалуются в администрацию города во главе с Александром Бегловым на забитые грязным снегом дождевые канализации, которые просто не справляются со своей задачей, сообщило Федеральное агентство новостей. Однако с каждым днем ситуация в Санкт-Петербурге становится только хуже.