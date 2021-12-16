Мишустин оценил заслуги российских ученых в борьбе с пандемией COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин оценил достижения отечественных ученых в создании вакцин против коронавирусной инфекции.

Мишустин назвал хорошим примером достижения России по созданию самых эффективных и безопасных вакцин в невероятно короткие сроки. Он подчеркнул, ученые трудились на благо всего мира, а здоровье людей превыше политических и финансовых выгод.

Председатель правительства сообщил, что Россия передает свой опыт всему миру. Кроме того, медики делятся всеми технологиями, которыми обладают на сегодняшний день.

Премьер-министр России также отмечал, что равный доступ к прививкам от COVID-19 поможет в борьбе с пандемией. Массовая вакцинация остается самым надежным способом предотвратить распространение инфекции.